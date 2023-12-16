Meteoroloji'den 17 il için kritik uyarılar peş peşe geldi: Çok şiddetli ve kuvvetli olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son hava tahmin raporuna göre 17 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı.
17 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sarı kod uyarısı alan iller: Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya
Turuncu kod uyarısı alan iller: Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde kuvvetli, Çanakkale’nin güney, Balıkesir’in batı kıyıları ve Muğla kıyıları ile Antalya’nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.
VALİ GÜL'DEN İSTANBULLULARA UYARI
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbulluları tedbirli olmaya çağırdı. Vali Gül paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır."