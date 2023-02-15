Meteoroloji'den 16 il için uyarı: Kar, yağmur, fırtına alarmı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ülke bütünün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar iilerinin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.