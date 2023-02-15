Meteoroloji'den 16 il için uyarı: Kar, yağmur, fırtına alarmı
Meteoroloji'den tam 16 şehre sarı kodlu uyarı yapıldı. Batı Karadeniz için kar alarmı verilirken Doğu Karadeniz sınırları için yoğun kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; ülke bütünün parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu (Konya, Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu, Kütahya ve Afyonkarahisar iilerinin çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genel olarak kar, Batı Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların Karadeniz bölge bütününde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de yoğun kar şeklinde olması da tahminler arasında.
Yağışların, Karadeniz bölge bütününde kuvvetli, Doğu Karadeniz'de bölge bölge yoğun kar şeklinde olması tahmin edildiği için ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
SARI KODLU UYARI VERİLDİ
Meteoroloji tarafından yoğun kar yağışının beklendiği Artvin, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük, Düzce için sarı kodlu uyarı verildi.