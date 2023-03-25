Meteoroloji'den 12 kente uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-70 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji; Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Antep, Malatya, Maraş, Muş, Dersim, Urfa ve Kilis için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.