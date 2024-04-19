Meteoroloji ve valilikten kritik açıklama: Cumartesi başlıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Batı Akdeniz, Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği de cumartesi sabahı için fırtına uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
UYARI YAPILDI
Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul Valiliği, cumartesi sabahı İstanbul ve çevresi için fırtına uyarısı yaptı.
SAATTEKİ HIZI 75 KİLOMETREYİ BULACAK
Tahminlere göre, daha çok doğu ve kuzeydoğudan esecek fırtınanın saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarı şöyle:
"Batı Karadeniz'de rüzgarın Cumartesi ilk saatlerden doğu ve kuzeydoğu, akşam batı ve güneybatı, kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün gece batısında, Pazar sabah doğusunda etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın Cumartesi sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu, öğleden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesi, aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
YURTTA HAVA DURUMU
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Manisa, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Eskişehir, Kütahya ve Bursa için de sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.