Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarı: 'Tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor'
Bu sene ne bahar ne de yaz zamanında geldi. Haziran ayının son haftasına gelinmesine rağmen yağmurlar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD bazı illere uyarıda bulundu.
Bu sene ne bahar ne de yaz zamanında geldi. Haziran ayının son haftasına gelinmesine rağmen yağmurlar devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD bazı illere uyarıda bulundu.
Ordu'da önceki gece saatlerinde başlayan sağanak, dün öğlen saatlerinin ardından yerini güneşli havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu ilinde 22 Haziran Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
AFAD tarafından yapılan uyarıda ise, "Meteorolojiye göre yarın Ordu'da çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, heyelan ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması gerekiyor" ifadelerine yer verildi.
Samsun, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'da da yağışlar bekleniyor.
Meteorolojiden bir uyarı da deprem kentlerine geldi.