Meteoroloji uzmanı kar yağışı için il il uyardı, tarih verdi: "İzlanda'dan çok soğuk hava geliyor"

Ankara ve farklı bölgelerde de sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Çalışkan, "Pazartesi akşamı Ankara'da da Bolu ve Konya arasında da kar bekliyoruz. Kar gelecek Ankara'ya. 3 Şubat ile 8 Şubat arasında batı bölgelerde çok yoğun kar yağışları var. Buna Ankara, Bolu İç Ege dahil hatta İzmir'de de kar yağışı etkili olabilir. Fırtınayla tipi ile birlikte yapacak. Salı günü Bursa, Sakarya'nın yüksekleri ve Uludağ'a yoğun kar yağacak.