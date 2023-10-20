Meteoroloji uzmanı Çelik açıkladı: Bugün başlıyor, yurt geneline geri geliyor!

Yağışlı sistemin yurdu terk edeceğini belirten Çelik, bugünden itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi. Sıcaklıkların bugünden itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik şunları söyledi: