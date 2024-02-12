Meteoroloji uzmanı açıkladı: Sıcaklıklar düşüyor, yeni yağışlı sistem geliyor!

İSTANBUL VE İZMİR HAVA DURUMU

İstanbul'da ise üç gün boyunca yağışın kendini göstereceğine dikkati çeken Tekin, "Günün en yüksek sıcaklığı Salı 14, Çarşamba 12, Perşembe ise 9 dereceye kadar düşecek. İzmir'e baktığımızda ise İzmir'de de yarın yağışı göreceğiz sağanak yağışlı. Çarşamba ve Perşembe günü yağış ara verecek fakat rüzgar kuvvetli esecek. Yine kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalı. Hava sıcaklığı üç gün boyunca 15 ile 17 derece arasında seyredecek" ifadelerini kullandı.