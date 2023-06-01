Meteoroloji uzmanı 10 günlük sürece dikkat çekti: 4 kent için kritik uyarı
Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, 10 günlük süreçte beklenen yağışların 3 Haziran tarihinde Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya hattında güçlü olacağını ifade etti.
Türkiye, Mayıs ayını beklentilerin aksine bol yağışlı geçirdi. Gözler Haziran ayında havanın nasıl olacağına çevrilirken Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 10 günlük süreçte beklenen yağışlar hakkında bilgi verdi.
4 İLİ UYARDI
Ökten yağış miktarının arttığına dikkat çekerek 3 Haziran tarihi için 4 ili yağış konusunda uyardı. Ökten paylaşımında “10 günlük beklenen toplam yağış. Miktarlar gittikçe artıyor. 3 Haziran'da Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya hattından güçlü bir cephe geçebilir” ifadelerini kullandı.
İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul için de tahmin yapan Ökten, “İstanbul önümüzdeki 10 günlük süreçte az yağış alacak...” dedi.
HAZİRAN AYINDA BİZİ NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?
Öte yandan hava durumu tahminlerinin yer aldığı Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Haziran ayına ilişkin yapılan tahminde, “Yaz sıcakları bekleyenlere kötü haber: Haziran ayını kaybediyoruz... Son meteorolojik verilere ve uzun vade analizlere göre Haziran ayının ilk 3 haftasında Afrika ve benzeri yaz sıcakları beklenmiyor. Gelişmeleri takip ediyoruz...” ifadelerine yer verildi.