Meteoroloji uzmanı 10 günlük sürece dikkat çekti: 4 kent için kritik uyarı

HAZİRAN AYINDA BİZİ NASIL BİR HAVA BEKLİYOR?

Öte yandan hava durumu tahminlerinin yer aldığı Hava Forum isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Haziran ayına ilişkin yapılan tahminde, “Yaz sıcakları bekleyenlere kötü haber: Haziran ayını kaybediyoruz... Son meteorolojik verilere ve uzun vade analizlere göre Haziran ayının ilk 3 haftasında Afrika ve benzeri yaz sıcakları beklenmiyor. Gelişmeleri takip ediyoruz...” ifadelerine yer verildi.