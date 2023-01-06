Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, bugün Batı ve Orta Karadeniz'de karla karışık yağmur beklenirken, Marmara'da ise sis ve pus olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da da sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu olacağı tahmin edilirken, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 6°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu
MUĞLA 1°C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık