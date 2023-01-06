Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor!

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu olacağı tahmin edilirken, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.