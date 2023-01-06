Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayımlanan yeni hava durumu raporuna göre, bugün Batı ve Orta Karadeniz'de karla karışık yağmur beklenirken, Marmara'da ise sis ve pus olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da da sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji  tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu olacağı tahmin edilirken, iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor! - Resim: 2

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın yağmurlu

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor! - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 6°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu

MUĞLA 1°C, 14°C
Az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar ve sis birlikte geliyor! - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

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