Meteoroloji uyardı: Ülkenin yarısı yazı yarısı kışı yaşayacak
Meteoroloji'den yapılan son duyuruya göre bugün Doğu Karadeniz'de, Kars, Ardahan ve Hakkari'de sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artacağı açıklandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 24, Parçalı bulutlu.
İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.
BURSA: 26, Parçalı bulutlu.
EDİRNE: 26, Parçalı bulutlu.
DENİZLİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.
MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu.
ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.