Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak!

Türkiye, Temmuz ayında genel olarak güneşli havanın etkisiyle kavruluyor. Yurdun neredeyse tamamında hava sıcaklığı 30 derece ve üzerinde seyrediyor. Bazı iller ise sıcak havayla fazlasıyla mücadele etmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 7 Temmuz Cuma günü 23 il için sıcak hava uyarısı yapıldı.