Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 23 ili vuracak, termometreler patlayacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yarın 23 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerine çıkacak. Türkiye’de en yüksek hava sıcaklığı 45 derece ile Batman’da hissedilecek.
Türkiye, Temmuz ayında genel olarak güneşli havanın etkisiyle kavruluyor. Yurdun neredeyse tamamında hava sıcaklığı 30 derece ve üzerinde seyrediyor. Bazı iller ise sıcak havayla fazlasıyla mücadele etmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre 7 Temmuz Cuma günü 23 il için sıcak hava uyarısı yapıldı.
Buna göre yarın 23 ilde hava sıcaklığı 35 derece ve üzerinde olacak. İşte hava sıcaklığının yüksek olacağı iller:
Manisa: 37
İzmir: 35
Aydın: 39
Muğla: 37
Gaziantep: 36
Kayseri: 35
Ankara: 35
Adıyaman: 38