Meteoroloji uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor!

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Denizli, Uşak, Aydın ve Afyon çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerin puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.

AFYON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu