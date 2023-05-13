Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdun tüm bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 2

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 3

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

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