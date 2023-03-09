Meteoroloji uyardı: Çok şiddetli ve kuvvetli geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Mart hava durumu tahminlerini paylaştı ve sağanak yağış uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus beklenirken Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege Bölgesi kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in doğusu ile Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu'nun doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kıyıları (Milas, Bodrum, Datça ve Marmaris) hafif sağanak yağışlı