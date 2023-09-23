Meteoroloji uyardı: Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının yükseleceği belirtildi. Yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkarken 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması uyarısı yapıldı.
Yurt genelinde kuraklık devam ederken, sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, 11.00-16.00 saatleri arasında güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarı yapıldı.