Meteoroloji uyardı: Bu illerde yağış sürüyor
Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 28°C Az bulutlu ve açık
EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 34°C Az bulutlu ve açık