Meteoroloji uyardı: Bu illerde yağış sürüyor

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık KOCAELİ °C, 33°C Az bulutlu ve açık TEKİRDAĞ °C, 28°C Az bulutlu ve açık