Meteoroloji uyardı: Balkanlar üzerinden gelecek, sıcaklıklar 15 derece düşecek!

Meteoroloji tarafından yapılan uyarı şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin 28.03.2023 Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte yağışların; kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.