Meteoroloji uyardı: 7 Mart'a kadar sürecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu için çığ tehlikesinin 7 Mart'a kadar süreceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
ÇIĞ TEHLİKESİ 7 MART'A KADAR SÜRECEK
Açıklamada, çığ tehlikesinin 7 Mart’a kadar süreceği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı