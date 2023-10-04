Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak, sel ve su baskını geliyor, tedbirinizi alın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak, sel ve su baskını geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 1

Türkiye'nin neredeyse tamamında etkili olan sağanak yağış Marmara ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere yurdun bir kısmını terk etti. Ancak sağanak yağışlar, Batı Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da devam ediyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak, sel ve su baskını geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 2

Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağışların bu bölgelerdeki bazı illerde daha fazla etkili olacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak, sel ve su baskını geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 3

SARI KODLU UYARI

Yayınlanan tahminlerde 4 Eylül Çarşamba günü 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. Söz konusu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını gerekiyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak, sel ve su baskını geliyor, tedbirinizi alın! - Resim: 4

Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller şöyle:

-Ağrı
-Bitlis
-Hakkâri
-Mardin
-Siirt
-Van
-Şırnak

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