Meteoroloji tek tek uyardı: Sağanak, sel ve su baskını geliyor, tedbirinizi alın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yaptı. Bu illerde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Türkiye'nin neredeyse tamamında etkili olan sağanak yağış Marmara ve Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere yurdun bir kısmını terk etti. Ancak sağanak yağışlar, Batı Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'da devam ediyor.
Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağışların bu bölgelerdeki bazı illerde daha fazla etkili olacağı tahmin ediliyor.
SARI KODLU UYARI
Yayınlanan tahminlerde 4 Eylül Çarşamba günü 7 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı yapıldı. Söz konusu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını gerekiyor.
Sarı kodlu yağış uyarısı yapılan iller şöyle:
-Ağrı
-Bitlis
-Hakkâri
-Mardin
-Siirt
-Van
-Şırnak