Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.