Meteoroloji tarih verdi: İstanbul dahil 69 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 22 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde etkili olan güneşli hava bu hafta yerini İstanbul dahil 69 ilde gökgürültülü sağanak yağışa bırakacak. Kuvvetli sağanak yarından itibaren etkisini gösterecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu, Konya, Eskişehir ve Adana çevreleri, Ankara’nın güney, Rize ve Artvin'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.
UYARILAR
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 31°C
Parçalı bulutlu
EGE
Öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 35°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Adana çevreleri, İskenderun Körfezi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA 20°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 28°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Konya çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 12°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 31°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 31°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 5°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 5°C, 17°C
Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu
VAN 7°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 12°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu