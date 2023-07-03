Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 32°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 33°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 28°C

Parçalı bulutlu