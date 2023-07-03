Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, öğle saatlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

hava durumu
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Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Burdur, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 32°C


Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 33°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ 28°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 32°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ 37°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 32°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji saat verip uyardı: Çok sayıda bölge için alarm - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 32°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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