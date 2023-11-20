Meteoroloji resmen açıkladı: İstanbul'a kar geliyor

7 YIL SONRA BİR İLK OLMUŞTU

Megapolde Çamlıca ve Ümraniye'de yağan kısmi kar, 2016'dan bu yana kasım ayında görülen ilk kar yağışı olarak kayıtlara geçti.

Hafta sonu yaşanan olumsuz hava koşulları yerini soğuk havaya bırakırken, İstanbul'a bir kez daha kar yağacağı duyuruldu.