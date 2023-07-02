Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 2 Temmuz Pazar hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 34°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı
İSTANBUL 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 33°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 33°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 31°C
Az bulutlu ve açık