Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişim beklenmiyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 2 Temmuz Pazar hava durumu…

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Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 2

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra Edirne çevreleri ve Kırklareli'nin kuzeybatı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 34°C


Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 27°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 35°C

Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji paylaştı: Bugün hava nasıl olacak? - Resim: 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 31°C

Az bulutlu ve açık

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