Meteoroloji Marmara ve Ege için saat verdi: Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara Bölgesi ve Ege bölgelerinde rüzgârın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi.