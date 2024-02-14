Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Çok fena geliyor
Meteoroloji'den İstanbul için dikkat çeken bir uyarı geldi. Açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji’den gelen son açıklamada, İstanbul’da yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin duyurusunda, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak beklendiği belirtildi.
Yurttaşlar, sağanak yağışla birlikte meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.