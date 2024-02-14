Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Çok fena geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin duyurusunda, 15 Şubat Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak beklendiği belirtildi.