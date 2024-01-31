Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!
Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor. İşte il il 31 Ocak hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE 8°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 3°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
MERSİN 15°C
Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,
İÇ ANADOLU
Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SİVAS 4°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT 6°C
Çok bulutlu
TRABZON 9°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -14°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -18°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi ile Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MARDİN 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ŞANLIURFA 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu