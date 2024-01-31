Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor!

Meteoroloji'den yapılan son hava tahminlerine göre kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor. İşte il il 31 Ocak hava durumu.

Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Antalya, Karaman, Samsun, Adıyaman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 2

Yağışların yağmur, Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA

Çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa çevreleri ile Çanakkale'nin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.


EDİRNE 8°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 4

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 5

AKDENİZ

Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin'in doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN 15°C

Çok bulutlu, doğusunun yer yer kuvvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Parçalı, güneyi yer yer çok bulutlu, Karaman çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SİVAS 4°C

Parçalı bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 9°C

Çok bulutlu

SAMSUN 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT 6°C

Çok bulutlu

TRABZON 9°C

Çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -14°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -18°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -3°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi ile Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

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Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına geliyor! - Resim: 11
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