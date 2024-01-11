Meteoroloji il il uyardı, tedbirinizi alın: Kar, sağanak, fırtına geliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

AĞRI 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

MALATYA 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

VAN 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, güneyinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı