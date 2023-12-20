Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı