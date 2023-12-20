Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 2

Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 3

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.


EDİRNE 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 4

EGE

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 5

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 20°C

Az bulutlu

ANTALYA 20°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

HATAY 15°C

Az bulutlu

MERSİN 20°C

Az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 6

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C

Az bulutlu

KONYA 10°C

Az bulutlu

SİVAS 9°C

Az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 7

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 15°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 8

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 17°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 11°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 9

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C

Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 10

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 12°C

Az bulutlu

MARDİN 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C

Az bulutlu

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Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor - Resim: 11
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