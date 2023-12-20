Meteoroloji il il uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Aralık hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzeydoğusu ile zamanla batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Aydın, Antalya, Çanakkale il geneli ve Balıkesir'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in batısı ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren Antalya il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 20°C
Az bulutlu
ANTALYA 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren il merkezi ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 15°C
Az bulutlu
MERSİN 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C
Az bulutlu
KONYA 10°C
Az bulutlu
SİVAS 9°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 17°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 3°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 12°C
Az bulutlu
MARDİN 11°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C
Az bulutlu