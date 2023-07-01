Meteoroloji güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artıyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, yağışlar sona eriyor. Sıcak hava ise artış gösterecek. Doğru Karadeniz'de yağmur geçişleri görülmeye devam ederken. Ülkenin batısına ise sıcaklar hakim olacak.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz'de yağmur geçişleri görülürken diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Ülkenin batısında hava sıcaklıkları artmayı sürdürüyor.
Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 21°C, 27°C
Az bulutlu ve açık