Meteoroloji gün verdi: Kar, İstanbul'un kapısına dayandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu, (Erzincan hariç) Doğu Anadolu , (Ş.Urfa hariç) Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Marmara'nın güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.