Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları azalıyor! İşte il il 5 Temmuz hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Temmuz hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı ve mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Erzurum, Kars, Ardahan, Bolu, Sakarya'nın güneyi, Bursa'nın doğusu, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra , Bilecik çevreleri ile Sakarya'nın güneyi ve Bursa'nın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 33°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 31°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevrelerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 32°C
Az bulutlu ve açık