Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yağmur ve fırtına çok şiddetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren Türkiye geneli için fırtına, lodos ve yağış uyarısı yaptı. Fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da düşeceği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonundan itibaren Türkiye geneli için fırtına, lodos ve yağış uyarısı yaptı. Fırtınanın hızının yer yer saatte 100 kilometreye kadar çıkabileceği belirtilirken yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da düşeceği kaydedildi.
YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK
Cumartesi Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de, pazar Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de, pazartesi Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
FIRTINA VE LODOS BEKLENİYOR
Rüzgarın, cumartesi yurt genelinde güney yönlerden lodos şeklinde kuvvetli, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına, pazar günü ise Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ÜLKENİN DOĞUSUNA TOZ TAŞINIMI UYARISI
Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve doğusunda toz taşınımı bekleniyor.