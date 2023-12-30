Meteoroloji bölge bölge uyardı: Şiddetli yağış geliyor, tedbirinizi alın!

EGE: Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu