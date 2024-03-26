Meteoroloji açıkladı: Seçim günü hava durumu nasıl olacak?

"BAZI BÖLGELERDE ÇIĞ RİSKİ YÜKSEK"

Şahbaz, ülkenin doğu bölgelerine ilişkin "Şu anda Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in yüksek yerlerinde oldukça kalın bir kar örtüsünde ülkemiz. Bu bölgelerde eski karın üzerine geçen haftaki yağışlarla beraber oldukça kalın bir kar örtüsü geldi. Bu iki farklı yoğunluktaki kar örtüsünden dolayı çığ riskinin oldukça arttığını değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusunda ve kısmen de Doğu Toroslar'da çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını tavsiye ederiz. İl bazında Trabzon, Rize, Artvin'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, Kars, Ardahan, Artvin, Hakkari, Siirt, Şırnak, Van, Bitlis, Muş'un yüksek ve eğimli kesimlerinde kar örtüsünün kalın olduğu eğimli bölgelerde çığ riski yüksek." bilgisini verdi.