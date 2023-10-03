Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek.

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Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 1

Türkiye sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Özellikle, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayınlandı. Yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağış 20 ilde çok daha fazla etkili olacak.

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Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 2

20 İL İÇİN UYARI

Bu kapsamda 3 il için turuncu kodlu, 17 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 3

TURUNCU KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Rize: 24

Artvin: 16

Giresun: 21

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Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! - Resim: 4

SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Adana: 29

Ağrı: 16

Bitlis: 11

Diyarbakır: 23

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