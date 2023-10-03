Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!

Türkiye sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Özellikle, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayınlandı. Yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağış 20 ilde çok daha fazla etkili olacak.