Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre bugün 20 ilde gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek.
Türkiye sağanak yağışlarla mücadele ediyor. Özellikle, Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim Salı gününe ilişkin hava durumu tahminlerini yayınlandı. Yapılan değerlendirmelere göre gök gürültülü sağanak yağış 20 ilde çok daha fazla etkili olacak.
20 İL İÇİN UYARI
Bu kapsamda 3 il için turuncu kodlu, 17 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapıldı. Bu illerdeki vatandaşların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.
TURUNCU KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER
Rize: 24
Artvin: 16
Giresun: 21
SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER
Adana: 29
Ağrı: 16
Bitlis: 11
Diyarbakır: 23