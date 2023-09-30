Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun

SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER

Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Yağış beklenen iller ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Adana: 29

Balıkesir: 24

Bolu: 22

Bursa: 24