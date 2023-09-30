Meteoroloji 17 ili tek tek uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor, dikkatli olun
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’in de yer aldığı 17 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, değerlendirmelerine göre yarın (30 Eylül Cumartesi) 10 il dışında yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) yağış beklenen illerden 17’si için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı.
SARI KODLU YAĞIŞ UYARISI YAPILAN İLLER
Yağışların sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Yağış beklenen iller ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Adana: 29
Balıkesir: 24
Bolu: 22
Bursa: 24
Çanakkale: 26
Hatay: 26
İstanbul: 23
Kastamonu: 20
Kocaeli: 25
Sakarya: 25
Tekirdağ: 23
Zonguldak: 21