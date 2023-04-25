Mesajlaşmalar çıkmıştı: Hadise-Reza Zarrab iddiasında yeni gelişme

TARAFLARIN ÜNLÜ, KONUNUN GÜNCEL OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şüpheli Yaşar Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, 35 yıldır magazin gazeteciliğini yaptığını, söz konusu mesaj içerikleri ve uçak bilgilerinin ilk olarak sosyal medya üzerinden sahte bir hesap tarafından kendisine gönderildiğini, doğruluğunu teyit etmek için Hadise’nin menajerini aradığını ancak müsait olmadığı için teyit etme fırsatının olmadığını söylediği kaydedildi.