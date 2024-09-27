Mersin'de Erkenci Hasat Başladı! 1 Milyon Ton Ürün Hasadı Bekleniyor
Mersin'in narenciye üretimiyle ünlü Erdemli ilçesinde, sezon boyunca 1 milyon tonun üzerinde hasat edilmesi beklenen limonların erkenci türlerinin hasadına başlandı. Mayer cinsi limonlar 8 TL, enterdonat cinsi limonlar ise 15 TL'den satışa sunulacak.
Kaynak: İHA
Erdemli'deki limon bahçelerinde sabahın erken saatlerinde tarım işçileri, erkenci tür limonları toplamak için çalışmalara başladı. İşçiler, topladıkları limonları dikkatlice sandıklara yerleştirdi.
Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, hasat sezonunun başlangıcında tarım işçilerini ziyaret ederek ağaçlardan limon kesip üretime destek verdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kara, Mersin genelinde limon üretiminin ön planda olduğunu vurguladı.
Kara, "Kentimizde sezon boyunca 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Erdemli ilçemizde 108 bin 500 dekar alandan 585 bin ton limon rekoltesi elde ettik. Yetiştirilen limonlar, hem iç piyasaya hem de ihracata gönderilerek ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.
Tarım işçilerinden Nejla Özkan, uzun yıllardır limon hasadı yaptığını ifade ederken, Nazım Selçuk da limon sezonunda bahçelerdeki hasada büyük emek verdiklerini kaydetti.