Mersin'de Erkenci Hasat Başladı! 1 Milyon Ton Ürün Hasadı Bekleniyor

Kara, "Kentimizde sezon boyunca 1 milyon tonun üzerinde limon üretimi yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Erdemli ilçemizde 108 bin 500 dekar alandan 585 bin ton limon rekoltesi elde ettik. Yetiştirilen limonlar, hem iç piyasaya hem de ihracata gönderilerek ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağlıyor." şeklinde konuştu.

Tarım işçilerinden Nejla Özkan, uzun yıllardır limon hasadı yaptığını ifade ederken, Nazım Selçuk da limon sezonunda bahçelerdeki hasada büyük emek verdiklerini kaydetti.