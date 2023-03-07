Meral Akşener'in dönüşü sosyal medyayı salladı: 'Bu hikayede yanan Ersan Şen oldu'

"HERKESTEN DE İYİ YAPARIM"

Gelişmeler dikkatle takip edilirken Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ve Meral Akşener'den teklif gelmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Talep gelmesi durumunda görevden kaçmayacağını belirten Ersan Şen, "Canımız feda, kanımız feda. Tereddütsüz… Karşılık varsa, yüce millet istiyorsa, karşılıksız bırakmayız. Millet çoban ateşini yakarsa uzak durmayız. Sayın Meral Akşener'den ve İYİ Parti'den böyle bir teklif gelirse elbette seve seve kabul ederim. Bu görevi yapacak kabiliyette olduğuma inanıyorum. Herkesten de iyi yaparım. Yeter ki millet teveccüh göstersin." ifadelerini kullandı.