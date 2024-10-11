MEB Duyurdu: Ders Saatleri Kısaltıldı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Ders süreleri 30 dakikaya düşürüldü.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencileri ve velileri yakından ilgilendiren önemli bir duyuru yaptı. Ankara’nın belirli ilçelerinde yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi; artık ders saatleri 30 dakika olarak uygulanacak.
MEB, okullara gönderdiği yeni yazıda, belirli koşullar altında ders sürelerinin kısaltılabileceğini açıkladı. Bu değişiklik, özellikle Ankara’nın Mamak ve Keçiören ilçelerinde öğrenci yoğunluğu ve okulların ikili eğitim yapması nedeniyle gerçekleştirildi. Yıkım, yeniden inşa veya güçlendirme çalışmaları kapsamında başka binalara taşınan ya da yoğunluk yaşanan okullar için bu karar geçerli olacak.
DERS SÜRELERİ 30 DAKİKAYA DÜŞÜYOR
Mamak ve Keçiören ilçelerindeki ikili eğitim veren okullar, yoğunluk nedeniyle ders sürelerini 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü. Ayrıca, benzer bir uygulamanın Altındağ ilçesindeki bazı okullarda da hayata geçirileceği iddia ediliyor. Bu düzenleme, eğitimdeki akışı ve öğrenci deneyimini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.