MEB Duyurdu: Ders Saatleri Kısaltıldı

DERS SÜRELERİ 30 DAKİKAYA DÜŞÜYOR

Mamak ve Keçiören ilçelerindeki ikili eğitim veren okullar, yoğunluk nedeniyle ders sürelerini 40 dakikadan 30 dakikaya düşürdü. Ayrıca, benzer bir uygulamanın Altındağ ilçesindeki bazı okullarda da hayata geçirileceği iddia ediliyor. Bu düzenleme, eğitimdeki akışı ve öğrenci deneyimini etkileyecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.