MEB 81 İle Genelge Gönderdi: Ders Saatleri Değişiyor

VALİLİKLERE YETKİ VERİLDİ

İlk ve ortaöğretim okullarındaki ders saatleri ile ilgili olarak, mevcut mevzuat hükümlerine atıfta bulunan genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin valiliklerde olduğu ifade edildi. Yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle "kış saati" düzenlemesi taleplerinin valilikler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.