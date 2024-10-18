MEB 81 İle Genelge Gönderdi: Ders Saatleri Değişiyor
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla 81 ildeki valiliklere "okul ve ders saati uygulaması" konulu yeni bir genelge gönderildi. Genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemede valiliklere yetki verildiği açıklandı.
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), illere gönderdiği yeni genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesini talep etti. Öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.
Genelge, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine ulaştırıldı. Genelgede, ülke genelinde uygulanmakta olan ileri saat uygulamasının devam edeceği hatırlatılarak, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde ders yılının 180 iş gününden az olmaması gerektiği belirtildi.
VALİLİKLERE YETKİ VERİLDİ
İlk ve ortaöğretim okullarındaki ders saatleri ile ilgili olarak, mevcut mevzuat hükümlerine atıfta bulunan genelgede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında günlük çalışma saatlerini belirleme yetkisinin valiliklerde olduğu ifade edildi. Yaz saati uygulamasının devam etmesi nedeniyle "kış saati" düzenlemesi taleplerinin valilikler tarafından değerlendirileceği kaydedildi.
GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAK
Genelgede, gün doğumu ve batımı ile toplumsal koşulların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanarak, okullardaki ders saatlerinin bu kriterlere göre planlanması gerektiği bildirildi. Eğitim ve öğretimi aksatmamak amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.