Mayıs ayrı raporu açıklandı: 34 kadın tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadın şüpheli şekilde öldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında öldürülen 40 kadının faili 10’u evli olduğu erkek, 7’si boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek, 6’sı aile içinden erkek oldu.

Kadın cinayetleri AKP İstanbul Sözleşmesi
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Mayıs ayrı raporu açıklandı: 34 kadın tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadın şüpheli şekilde öldü - Resim: 1

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla bir gecede çıkmasının kadınların hayatına olumsuz etkileri sürerken iktidarın politikalarının cinayetlere etkisi de tartışılmaya devam ediliyor. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 40 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 
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Mayıs ayrı raporu açıklandı: 34 kadın tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadın şüpheli şekilde öldü - Resim: 2

40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.

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Mayıs ayrı raporu açıklandı: 34 kadın tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadın şüpheli şekilde öldü - Resim: 3
Mayıs ayında öldürülen kadınlardan 17’sinin evli, 9’unun bekar olduğu belirtilirken; 12’sinin medeni durumunun bilinmediği kaydedildi. 
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Mayıs ayrı raporu açıklandı: 34 kadın tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadın şüpheli şekilde öldü - Resim: 4

Öldürülen kadınların yaş ortalaması 39,38 olarak tespit edildi. Öldürülen kadınların en küçüğünün 18 ve en büyüğünün de 70 yaşında olduğu belirtildi.

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