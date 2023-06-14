Mayıs ayrı raporu açıklandı: 34 kadın tanıdığı erkekler tarafından öldürüldü, 6 kadın şüpheli şekilde öldü
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında öldürülen 40 kadının faili 10’u evli olduğu erkek, 7’si boşanma veya ayrılma aşamasında olduğu erkek, 6’sı aile içinden erkek oldu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla bir gecede çıkmasının kadınların hayatına olumsuz etkileri sürerken iktidarın politikalarının cinayetlere etkisi de tartışılmaya devam ediliyor.
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun (TKDF) kadın cinayetlerine ilişkin verilerine göre, 1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 40 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
40 kadından 34’ü ‘kadın cinayeti’, 6’sı ise ‘şüpheli ölüm’ olarak nitelendirildi.
Mayıs ayında öldürülen kadınlardan 17’sinin evli, 9’unun bekar olduğu belirtilirken; 12’sinin medeni durumunun bilinmediği kaydedildi.
Öldürülen kadınların yaş ortalaması 39,38 olarak tespit edildi. Öldürülen kadınların en küçüğünün 18 ve en büyüğünün de 70 yaşında olduğu belirtildi.