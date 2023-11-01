MasterChef yarışmacısı hastalığının detaylarını açıkladı! 'Mesleği bırak diyorlar'
Geçtiğimiz bölümlerde rahatsızlanarak dinlenmeye ayrılan MasterChef All Star yarışmacısı Alican Sabunsoy hastalığının detaylarını açıkladı.
MasterChef All Star yarışmacısı Alican, hastalığı ile ilgili bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümde rahatsızlanarak dinlenmeye çekilen AliCan Sabunsoy hastalığının detaylarını açıkladı.
Alican Sabunsoy hastalığı ile ilgili “Odaklanamıyorum, ne yapacağımı karıştırıyorum şaşırıyorum. Bebeklikten beri var. Atak anında vurulabileceğim iğneler vermeye başladılar bana” ifadelerini kullandı.
Sabunsoy açıklamalarının devamında “Ayda 8 tane iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz" dedi.
HEREDİTER ANJİOÖDEM NEDİR?
Herediter anjioödem, ürtiker (kurdeşen) olmaksızın, asimetrik deri altı veya mukoza altı ödem yani şişlik ataklarıyla karakterize kalıtsal bir hastalıktır.
Yüzde ve solunum yollarında şişme yanı sıra karın kramplarına neden olur. Özellikle eller, ayaklar baş, boyun, göz kapakları, dudaklar, dil ve genital organlarda görülür ve aynı zamanda sindirim sisteminde de meydana gelebilir.