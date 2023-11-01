MasterChef yarışmacısı hastalığının detaylarını açıkladı! 'Mesleği bırak diyorlar'

Sabunsoy açıklamalarının devamında “Ayda 8 tane iğne veriyorlar. Ben çok fazla doktora gittim. Bana bırakmamı söylüyorlar mesleğimi. Çok stresli ve ataklar sürekli tekrarlıyor. Bir yaştan sonra da bırakamıyorsunuz" dedi.