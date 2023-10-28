MASAK raporu ortaya çıktı: Selin Ciğerci, kara para aklıyor mu?

Ciğerci ise Emrullah Erdinç'in programda konuşma yaptığı anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

''Ben sadece işimi yapmak istiyorum işimi çok seviyorum 6 senedir sizinleyim sadece kozmetik işi yapıyorum 34 adet şubem var bir tane daha fazla şube istemiyorum kendi şubelerimle kendi ekibimle hayatıma devam etmek istiyorum. İşimi yapmaya devam edeceğim.