MASAK raporu ortaya çıktı: Selin Ciğerci, kara para aklıyor mu?
Dilan ve Engin Polat ile ilgili çıkan kara para iddiaları sonrası fenomen Selin Ciğerci'nin ismi aynı iddia ile anılmaya başladı. 2. sayfa programında 'Kara parayla ilgili bir şey varsa Taksim meydanında kendimi asarım.'' diyen Ciğerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkındaki soruşturmalar devam ederken diğer fenomenlerinde incelendiği ortaya çıkmıştı. Selin Ciğerci hakkındaki kara para aklama iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hakkındaki kara para aklama iddiasını duyan Selin Ciğerci çileden çıkmış, 2. Sayfa programına bağlanarak gözyaşları içerisinde ''Kara parayla ilgili bir şey varsa Taksim meydanında kendimi asarım.'' demişti.
Bugün ise Selin Ciğerci'yi mutlu eden bir gelişme yaşandı.
"MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI" İDDİASI
Fenomen Selin Ciğerci hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci'nin MASAK incelemesi kapsamında ortaya çıkan raporu açıkladı.
2. Sayfa programına konuk olan gazeteci Emrullah Erdinç, Selin Ciğerci hakkındaki kara para iddiasına yanıt verdi.
Erdinç, ''Selin Ciğerci ile alakalı bu zamana kadar hiçbir illegal işlem bulunmuş değildir, herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için Selin Ciğerci rahat edebilir'. Sosyal medya üzerinden Selin Ciğerci'nin üzerine gidilmesine gerek yok. 40 milyon TL vergi verdiği de vergi rekortmeni olması da doğru. Selin Ciğerci'nin kara para aklamaya ihtiyacı yoktur.'' dedi.
Ciğerci ise Emrullah Erdinç'in programda konuşma yaptığı anları paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
''Ben sadece işimi yapmak istiyorum işimi çok seviyorum 6 senedir sizinleyim sadece kozmetik işi yapıyorum 34 adet şubem var bir tane daha fazla şube istemiyorum kendi şubelerimle kendi ekibimle hayatıma devam etmek istiyorum. İşimi yapmaya devam edeceğim.
Hak ediyorsam hak ettiğimin karşılığını istiyorum, fazlasını istemiyorum. Sizleri çok seviyorum gerçekten herkes iyi olsun mutlu olsun. Karmaya çok inanırım kimsenin karmasına girmem bana iftira atmayın sizde benim karmama girmeyin bir probleminiz varsa arayın konuşun. Öpüyorum kocaman. Herkese hoşçakalın''