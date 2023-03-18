Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
Mart ayında bazı bölgelerde kar yağışı başladı. Aniden başlayan kar etrafı beyaza bürüdü. Kar yağışı İstanbul'a yaklaştı. Ancak İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Soğuk hava ve yağmur hafta sonu da etkisini sürdürecek. İşte hafta sona hava durumu...
Düzce'nin yüksek kesimlerinde mart ayında kar yağışı etkili oluyor. Sinekli Yaylası'nda da etkili olan kar yağışıyla birlikte her taraf beyaza büründü.
Düzce ve Bolu sınırında Sinekli Yaylası'nda da lapa lapa kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaza büründü.
MERSİN'DE DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'sarı uyarı' verilen Mersin'in bazı bölgelerinde yağış etkili olmaya başladı.
Kentin yüksek kesimlerinde sağanak etkisini gösterirken, kent merkezinde ise önce yağmur ardından dolu yağışı yağdı.