Marmaray iş cinayetine 'teknik neden' dedi, sosyal medyada tepki yağdı
26 yaşındaki TCDD işçisinin Marmaray çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapan Marmaray resmi hesabını, "Teknik sebeple seferlerimiz gecikmektedir" dedi. Söz konusu açıklamaya tepki yağdı.
Zeytinburnu'nda raylarda çalışma yapan Vedat Güçtekin adlı işçi Marmaray'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Güçtekin'in hayatını kaybetmesi sonrası seferlerde gecikme yaşanırken; Marmaray resmi hesabından yapılan "Teknik bir sebeple Marmaray trenleri Kazlıçeşme - Ataköy arası tek yoldan işletilmekte, seferler bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır" açıklamaya tepki yağdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: