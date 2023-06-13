Marmaray iş cinayetine 'teknik neden' dedi, sosyal medyada tepki yağdı

Güçtekin'in hayatını kaybetmesi sonrası seferlerde gecikme yaşanırken; Marmaray resmi hesabından yapılan "Teknik bir sebeple Marmaray trenleri Kazlıçeşme - Ataköy arası tek yoldan işletilmekte, seferler bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır" açıklamaya tepki yağdı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle: