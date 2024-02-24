Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı!

Gemlik'te meydana gelen depremin ardından Naci Görür, endişelendiren bir uyarıda bulundu.

Marmara Denizi Deprem Naci Görür
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Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı! - Resim: 1

Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bilim insanlarına çevrildi.

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Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı! - Resim: 2

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede panik yaratan deprem için stresin arttığı uyarısında bulundu.

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Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı! - Resim: 3

Görür, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

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Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı! - Resim: 4

“Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle”

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Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı! - Resim: 5
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