Marmara'da meydana gelen depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı!
Gemlik'te meydana gelen depremin ardından Naci Görür, endişelendiren bir uyarıda bulundu.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından gözler bilim insanlarına çevrildi.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgede panik yaratan deprem için stresin arttığı uyarısında bulundu.
Görür, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Gemlik Bursa’da da 4,0 deprem meydana geldi. Deprem KAF’ın güney kolu, Gemlik Fayı üzerinde. Bu fay yavaş stres biriktiriyor. Son deprem 1857 yılında. Sevgiyle”