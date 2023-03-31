Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak!

Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı hakkında yeni bilgiler verdi.

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Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak! - Resim: 1

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler peş peşe uyarıların yapıldığı Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi.

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Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak! - Resim: 2

Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı hakkında yeni bilgiler verdi.

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Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak! - Resim: 3

Fayın tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Eyidoğan, "7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı yüzde 50 ve oldukça yüksek" dedi.

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Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak! - Resim: 4

Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'deprem çalıştayı' düzenledi.

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