Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak!
Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı hakkında yeni bilgiler verdi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından gözler peş peşe uyarıların yapıldığı Marmara Bölgesi'ne ve İstanbul'a çevrildi.
Jeofizik mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Marmara Denizi'nin içinden geçen Kuzey Marmara fayı hakkında yeni bilgiler verdi.
Fayın tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Eyidoğan, "7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı yüzde 50 ve oldukça yüksek" dedi.
Trakya Belediyeler Birliği, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'deprem çalıştayı' düzenledi.