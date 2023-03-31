Marmara için korkutan deprem uyarısı: 7 ili ve 50 ilçeyi vuracak!

Fayın tüm Marmara'yı etkileyecek bir deprem yaratma potansiyeline sahip olduğunu belirten Eyidoğan, "7 ve daha büyük bir depremin başta İstanbul olmak üzere Marmara Denizi çevresindeki 7 ili ve 50 ilçeyi etkileme oranı yüzde 50 ve oldukça yüksek" dedi.