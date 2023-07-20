Kadrolu eşeklerin mesai saati azaltıldı

Çalışma süreleri 6 saatten 5 saate indirildi

Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede'nin talimatıyla kavurucu sıcaklar nedeniyle eşekler için de yaz mesaisi uygulanıyor.

Fazla yük yüklenmeyen ve saat 11.00 ile 15.00 arasında dinlendirilen eşeklerin çalışma süreleri de 6 saatten 5 saate indirildi.

Artuklu Belediyesinde sit alanının temizliğinden sorumlu Mehmet Turgay, AA muhabirine, dar ve merdivenli sokaklardaki çöplerin eşekler yardımıyla toplandığını söyledi.

Tarihi ilçedeki 24 mahallede 2'şer temizlik personeli ve 24 eşekle çöp toplandığını ifade eden Turgay, eşeklerin beslenmenin yanı sıra sağlık ve bakım gibi her türlü ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Havaların ısınmasıyla hem personel hem de eşekler için mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğine işaret eden Turgay, "Hem işçi arkadaşlarımızı hem merkeplerimizi sıcaktan korumak amacıyla dinlendiriyoruz." dedi.

Turgay, vatandaşların da belirtilen saatlerde çöpleri kapı önüne bıraktığını anlatarak, duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti.

Artık çalışamayacak duruma geldiği belirlenen ve "emekli edilen" eşeklerin yaşamı boyunca tüm ihtiyaçlarının belediye tarafından karşılandığını dile getiren Turgay, "Merkepleri 5-6 yaşında alıyor, en fazla 6 yıl çalıştırıyoruz. Emekli olunca onlara burada bırakıyoruz." diye konuştu.